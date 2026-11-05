Rudraprayag News: बचाव के लिए ग्रामीणों को बांटी सीटियां और मुखौटे
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 05 Nov 2026 06:01 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। ठंड बढ़ने के साथ वन्यजीवों की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत भालू प्रभावित गांवों में सीटियां बांटी जा रही है। साथ ही बीस हजार सीटियां को अतिरिक्त मंगाया गया है।
गुलदार के हमलों से बचाव के लिए ग्रामीणों को मुखौटे दिए जा रहे हैं। जखोली एसडीओ दिवाकर पुंडीर ने बताया कि पिछले वर्ष भालू की अधिक गतिविधि वाले और इस साल भी वन्यजीवों की सक्रियता वाले गांवों में सीटियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक भुनाल ग्राम, बक्सीर और पद्मखाल बीट उत्तरी जखोली रेंज में खेतों में काम करने वाली महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों को मास्क और सीटी वितरित की गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी विभाग ने इसका इस्तेमाल किया था और इस बार इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। एसडीओ ने बताया कि इस वर्ष अच्छी बर्फबारी और ठंड के कारण भालू शीतनिद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जिले में उनकी सक्रियता पिछले साल के मुकाबले अपेक्षाकृत कम देखी गई है।
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रुद्रप्रयाग। ठंड बढ़ने के साथ वन्यजीवों की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत भालू प्रभावित गांवों में सीटियां बांटी जा रही है। साथ ही बीस हजार सीटियां को अतिरिक्त मंगाया गया है।
गुलदार के हमलों से बचाव के लिए ग्रामीणों को मुखौटे दिए जा रहे हैं। जखोली एसडीओ दिवाकर पुंडीर ने बताया कि पिछले वर्ष भालू की अधिक गतिविधि वाले और इस साल भी वन्यजीवों की सक्रियता वाले गांवों में सीटियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक भुनाल ग्राम, बक्सीर और पद्मखाल बीट उत्तरी जखोली रेंज में खेतों में काम करने वाली महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों को मास्क और सीटी वितरित की गई है।
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उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी विभाग ने इसका इस्तेमाल किया था और इस बार इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। एसडीओ ने बताया कि इस वर्ष अच्छी बर्फबारी और ठंड के कारण भालू शीतनिद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जिले में उनकी सक्रियता पिछले साल के मुकाबले अपेक्षाकृत कम देखी गई है।
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