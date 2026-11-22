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रुद्रप्रयाग। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद से अन्य जिलों में स्थानांतरित हुए तीन निरीक्षकों को रविवार को पुलिस कार्यालय में विदाई दी गई। इनमें निरीक्षक मनोज नेगी, मुकेश चौहान और राकेश कुमार शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने तीनों निरीक्षकों के कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने तीनों निरीक्षकों को स्मृति चिह्न भेंट किए। इस दौरान सीओ विकास पुंडीर, सीओ अवनी तिवारी, निरीक्षक एलआईयू संतोष भट्ट, निरीक्षक संचार प्रमोद पेटवाल सहित थाना और शाखा प्रभारी तथा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संवाद

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