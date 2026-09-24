Rudraprayag News: खुले में कचरा फेंकने की नहीं छूट रही आदत

संवाद न्यूज एजेंसीगुप्तकाशी। नगर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था होने के बावजूद लोगों की खुले में कचरा फेंकने की आदत नहीं छूट रही है। नगर पंचायत की ओर से भैंसारी गांव के समीप कालीमठ मार्ग पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है इसके बावजूद नगर के बीच से गुजरने वाले रावल और खांकरा गदेरों में कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कूड़ा पॉलिथीन में भरकर नालों में डाला जा रहा है।स्थानीय डॉ. बृजेश रावत ने बताया कि हनुमान मंदिर के समीप और अस्पताल मार्ग पर गदेरा डंपिंग जोन जैसे नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कूड़ा वाहन की सुविधा होने के बावजूद लोग नालों में कचरा डाल रहे हैं। इधर नगर पंचायत अध्यक्ष विश्वेश्वरी देवी ने बताया कि लोगों को कूड़ा वाहन में ही कचरा डालने के लिए जागरूक किया गया है। हनुमान मंदिर के समीप सड़क किनारे ऊंची जाली लगाने की योजना भी बनाई जा रही है।