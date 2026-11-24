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गुप्तकाशी। ग्यारह गांव रामलीला समिति गुप्तकाशी की ओर से आयोजित रामलीला के आठवें दिन अंगद रावण संवाद लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि क्षेत्र की रामलीला का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि यहां पर अनेक विभूतियों ने इसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। वहीं उन्होंने पूर्व में गुप्तकाशी में स्वीकृत नर्सिंग कॉलेज अन्यत्र स्थानांतरित होने पर दुखद जताया। अध्यक्षता चिल्ड्रन एकेडमी के संस्थापक सुदर्शन नेगी के की इस अवसर पर राइंका फाटा की प्रधानाचार्य शुभलक्ष्मी सेमवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश तिवारी, समिति अध्यक्ष मदन सिंह रावत, प्रदीप पुजारी, वंशीधर अंथवाल, बीपी बमोला,बिनोद नौटियाल आदि उपस्थित रहे। संवाद

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