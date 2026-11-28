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Rudraprayag:Mock drills were conducted at nine locations in Rudraprayag, testing the preparedness of rescue teams for situations ranging from earthquakes to road accidents
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रुद्रप्रयाग में नौ स्थानों पर मॉक ड्रिल, भूकंप से लेकर सड़क हादसों तक के हालात में परखी गई बचाव टीमों की तैयारी
रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन दिवस पर शनिवार को नौ स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड और सड़क दुर्घटना जैसी आपात स्थितियों के काल्पनिक परिदृश्य बनाकर बचाव की तैयारियां परखी गईं। राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रनगर में भूकंप से भवन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में 94 विद्यार्थियों को प्रभावित दर्शाया गया। इनमें 80 को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और मलबे में दबे 14 विद्यार्थियों को निकालने का अभ्यास किया गया। सीएचसी अगस्त्यमुनि सहित अन्य स्थानों पर भी राहत और बचाव अभियान चलाए गए। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी घटनास्थलों की निगरानी की। मॉक ड्रिल में प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया।
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