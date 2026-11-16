Rudraprayag News: गुप्तकाशी में भी मनाया गया छठ लोकपर्व

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गुप्तकाशी। केदारघाटी में भी पूर्वांचल के लोगों ने छठ पर्व मनाया। रविवार को विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित मणिकर्णिका जल कुंड में खड़े होकर सूर्यास्त व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परंपरागत उत्साह से लोकपर्व मनाया। कुछ वर्षों से गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोग लोक पर्व का आयोजन करते आ रहे हैं। इस अवसर पर राजेश चौधरी, रेनू देवी, किरन देवी, रागिनी देवी, मुकेश, दलीप, विकास, अमर सैनी, मनोज, गोविंदा, मोहन आदि मौजूद रहे। संवाद

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