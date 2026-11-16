Rudraprayag News: शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक हुई
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 16 Nov 2026 04:33 PM IST
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गुप्तकाशी। एमएल पब्लिक स्कूल नाला में शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक हुई। प्रधानाचार्य डॉ. प्रदीप सेमवाल ने कहा कि विद्यालय में शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। बैठक में अभिभावकों ने गणित विषय में अतिरिक्त अभ्यास, कंप्यूटर की नियमित कक्षाएं, विद्यार्थियों का अनुशासन, परिवहन व्यवस्था, गृहकार्य, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतर बनाने संबंधी सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता पीटीए अध्यक्ष चंद्रशेखर गैरोला ने की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक केके श्रीवास्तव, प्रबंधक एपी. सेमवाल आदि उपस्थित रहे। संवाद
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