Rudraprayag News: लोकगायक दर्शन के गीतों पर झूमे दर्शक

विज्ञापन



मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जिले में उच्च शिक्षा, नवोदय विद्यालय, नर्सिंग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर हैं। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवासी परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता नीलकंठ, प्रधान संगठन जिला महामंत्री राकेश मोहन, कनिष्ठ उप प्रमुख सविता भंडारी, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य प्रमिला देवी, लक्ष्मी देवी, मेला समिति अध्यक्ष जयवर्धन कांडपाल, महासचिव कलिका कांडपाल, प्रधान ढूंग जसवंत सिंह नेगी, दर्शन सिंह जग्गी, विवेकानंद कांडपाल, सतवीर जग्गी, मदन सिंह नेगी, गंगा नेगी, बलदेव बर्त्वाल समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। संचालन आरएस बर्त्वाल, राजेंद्र कांडपाल और आशुतोष पुरोहित ने किया।

विज्ञापन

चोपता। पांच दिवसीय दशज्यूला महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। अंतिम दिन लोकगायक दर्शन फरस्वाण ने गढ़वाली गीतों की प्रस्तुतियों से समां बांधा। उनके जय नंदा, झुमकी समेत कई गीतों पर दर्शक देर तक झूमते रहे।