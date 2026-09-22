Rudraprayag News: देर रात तक लोकगीतों पर झूमते रहे दर्शक

चोपता। जागतोली खेल मैदान में चल रहे पांच दिवसीय जागतोली दशज्यूला महोत्सव के चौथे दिन लोकगायक रोहित चौहान और शिवानी नेगी ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। दोनों कलाकारों के लोकगीतों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे।कार्यक्रम में चेयरमैन कुलदीप रावत मुख्य अतिथि, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट अति विशिष्ट अतिथि तथा जिला पंचायत सदस्य निर्मला बहुगुणा, अमित मैखुंडी और उक्रांद नेता आशुतोष भंडारी विशिष्ट अतिथि रहे। कुलदीप रावत ने कहा कि जागतोली दशज्यूला महोत्सव क्षेत्र की लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकजुटता का परिचायक बन रहा है। भारत भूषण भट्ट ने कहा कि ऐसे आयोजन लोक कलाओं को जीवंत रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। इस मौके पर शिव शक्ति मंदिर समिति महड़ के अध्यक्ष बचन सिंह नेगी, महोत्सव अध्यक्ष जयवर्धन कांडपाल, महासचिव कालिका कांडपाल, राजेंद्र कांडपाल, वीरेंद्र बर्त्वाल और नमिता कांडपाल आदि मौजूद रहे। संवाद