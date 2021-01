{"_id":"5fef4d3f8ebc3e3b8e185119","slug":"tarsali-village-will-be-connected-soon-got-approval-rudrapryag-news-drn3664137138","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tarsali village will be connected soon, got approval","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Tarsali village will be connected soon, got approval

केदारघाटी के तरसाली गांव इस वर्ष के आखिर तक मोटर मार्ग से जुड़ जाएगा। भारत सरकार ने गांव के लिए स्वीकृत तीन किमी फाटा-तरसाली मोटर मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

राज्य निर्माण के बाद से तलसारी के ग्रामीण मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे थे। वर्षों के संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में गांव को सड़क से जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे पर फाटा के समीप से तीन किमी मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया। लोनिवि के ईई मनोज भट्ट ने बताया कि वन भूमि के एवज में जरूरी धनराशि जमा करने के बाद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन औपचारिकताओं को पूरा होते ही मार्ग निर्माण शुरू हो जाएगा। इधर, प्रियधर अंथवाल, दीपक अंथवाल, कृष्णानंद अंथवाल, शारदानंद सेमवाल, विष्णुदत्त सेमवाल, जगत राम सेमवाल, महिला मंगल दल अध्यक्ष इंदु सेमवाल ने भारत सरकार से मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति पर खुशी जताई है।