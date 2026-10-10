Rudraprayag News: राज्य स्तरीय योग और कबड्डी में रुद्रप्रयाग ने जीते छह पदक

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अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में प्रियंजलि ने अंडर-19 बालिका वर्ग के ट्रेडिशनल योग में रजत पदक जीता। खुशी ने अंडर-17 ट्रेडिशनल योग और दीपशिखा ने अंडर-14 आर्टिस्टिक सिंगल योग में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं, खुशी और प्राची की जोड़ी ने अंडर-17 रिदमिक पेयर योग में कांस्य पदक जीता है।वहीं, टिहरी जनपद के पूर्णानंद इंटर कॉलेज, ऋषिकेश में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग की अंडर-14 बालक टीम ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता, जबकि अंडर-19 टीम तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक अपने नाम किया।जिला खेल समन्वयक शिव सिंह नेगी ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई और इसका श्रेय प्रशिक्षक नीलम पुरी बिष्ट को दिया।