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Rudraprayag News: हनुमान ध्वजा की स्थापना के साथ रामलीला शुरू,

Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
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Ramlila begins with the raising of the Hanuman flag.

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अगस्त्यमुनि। शुक्रवार को हनुमान ध्वजा की स्थापना के साथ रामलीला का आगाज हुआ। अगस्त्यमुनि मंदिर से विधि-विधान के साथ ध्वजा को रामलीला मैदान लाया गया। पंडित भूपेंद्र बेंजवाल ने पूजा-अर्चना के बाद ध्वजा स्थापित की। इसके साथ ही प्रथम दिन कैलाश लीला का मंचन किया गया। रामलीला के शुभारंभ पर कलाकारों में खासा उत्साह नजर आया। इस मौके पर समिति के कमलेश जमलोकी, त्रिभुवन सिंह नेगी, दिलीप रावत, चंद्र सिंह रावत, सुशील गोस्वामी, हरि सिंह रावत, आस्था नेगी, महेंद्र सिंह, अंशुल, बाग सिंह, कमलकांत सेमवाल और ताजबर बिष्ट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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