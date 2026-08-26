Rudraprayag News: राखी मेकिंग व चित्रकला प्रतियोगिता हुई

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रुद्रप्रयाग। डॉ. जैक्सवीन नेशनल स्कूल, गुप्तकाशी में राखी मेकिंग एवं चित्रकला प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में बाल वाटिका एवं कक्षा एक से तीन के विद्यार्थियों ने चित्रकला के माध्यम से राखी बनाई। कक्षा चार एवं पांच के बच्चों ने कागज, धागे, कपड़े के टुकड़े तथा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर आकर्षक राखियां तैयार कीं। कक्षा छह से 12 तक के छात्र छात्राओं ने इको फ्रेंडली राखियां तैयार कीं। प्रभारी प्रधानाचार्य मनीष डिमरी ने बताया कि इस आयोजन से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा मिला है। कार्यक्रम प्रभारी विनोद गैरोला मौजूद रहे। संवाद

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