Rudraprayag News: प्रदीप बने विशेष आमंत्रित सदस्य
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 02 Oct 2026 05:25 PM IST
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गुप्तकाशी। सामाजिक कार्यकर्ता व ग्राम प्रधान कालीमठ प्रदीप राणा को भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने रुद्रप्रयाग जिले से उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है। उनके मनोनयन पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट आदि ने खुशी जताई है। संवाद
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