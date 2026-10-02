Rudraprayag News: विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

संवाद न्यूज एजेंसीजखोली। सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत धारकुडी में आयोजित जनता दरबार में पेयजल, सिंचाई और सड़क के मुद्दे उठे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी प्रधान ने नाराजगी जताई और भविष्य में शत-प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा की।एसडीएम भगत सिंह फोनिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबाद में ग्राम प्रधान स्नेहा देवी ने पशुपालन विभाग के कृत्रिम गर्भाधान के लिए लिए जा रहे 800 रुपये शुल्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के समीप क्षतिग्रस्त डाट पुलिया से बच्चों को खतरा बताते हुए सिंचाई विभाग से इसकी मरम्मत कराने और पंचायत क्षेत्र में अवशेष सिंचाई नहर का कार्य जल्द पूरा करने करने की मांग की। उन्होंने हर घर जल योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद इसे ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने, आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन ठीक करने की मांग की। कहा कि छह माह बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया है। कार्यक्रम में स्नेहा देवी और पाल सिंह आदि मौजूद रहे।