Rudraprayag News: तीर्थों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी

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रुद्रप्रयाग। अखिल भारतीय धर्म संघ के पूर्व प्रान्तीय महामंत्री कालिका प्रसाद सेमवाल ने तीर्थों की मर्यादा बनाई रखने बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के चारों धामों की मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक तीर्थयात्री व सनातन धर्मी का नैतिक दायित्व है। धाम मौजमस्ती के स्थान नहीं बल्कि आस्था व तप हैं। जो लोग वहां पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आते हैं ऐसे लोगों का धामों में प्रवेश बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा बदरीनाथ धाम में हाल ही में जो नाचने व डीजे बजाने का मामला सामने आया है। ऐसा यहां नहीं होना चाहिए थे। संवाद