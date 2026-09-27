पंचायत उपचुनाव: 12 अक्तूबर को होगा मतदान

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रुद्रप्रयाग। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर उप निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत विशान मिश्रा ने उप निर्वाचन की समय-सारणी निर्धारित की है। कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की तिथि 30 सितंबर से एक अक्तूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। तीन अक्तूबर को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। चार अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी, पांच अक्तूबर को सुबह 10 बजे से चुनाव प्रतीक आवंटन, 12 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 14 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। संवाद