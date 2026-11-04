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Rudraprayag News: मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में पति गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 06:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 04 Nov 2026 06:58 PM IST
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Husband arrested on charges of assault and attempted murder
अपराध संक्षेप
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रुद्रप्रयाग। जखोली क्षेत्र के पाला कुराली गांव में पत्नी से मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त को पीड़ित महिला की बहन ने राजस्व पुलिस बुढ़ना में तहरीर दी थी। बताया था कि बहन के साथ जीजा ने मारपीट की है। इस पर राजस्व पुलिस ने आरोपी मानवेन्द्र सिंह राणा निवासी पाला कुराली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर विवेचना नियमित पुलिस को सौंपी गई। पुलिस की ओर से विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी में जानलेवा हमला और चोट पहुंचाने संबंधित धाराएं भी शामिल की। इसके बाद आरोपी को चार नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार उसे जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। संवाद
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