Rudraprayag News: डॉ.आशीष बने दून विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसएनसी ने धूमधाम से मनाई 17वीं वर्षगांठगुप्तकाशी। सामाजिक कार्यों में सक्रिय संस्था स्पेस फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी (एसएनसी) की 17वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में ऊखीमठ की खंड विकास अधिकारी अनुष्का, ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु रौथाण और देवर के क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरीश बच्चों के लिए उपहार लेकर पहुंचे। समारोह में ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र रावत, आत्माराम बहुगुणा, जया पांडे, कविता पुंडीर मौजूद थे। संवादमैराथन के जरिए दिया हिमालय बचाने का संदेशरुद्रप्रयाग। हिमालय, बुग्यालों, वनों और जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश लेकर तुंगनाथ धाम से शुरू हुई तुंगनाथ मैराथन इंडिया गेट तक पहुंचकर संपन्न हुई। अभियान में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के वेदपाठी एवं पुजारी अभिषेक मैठाणी ने सहयोगियों के साथ भागीदारी की। इस दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर बलिदानियों को नमन किया गया। साथ ही रुद्राक्ष का पौधा रोपकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया गया। यह पहल शहीद अमृता देवी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान देने वाले 363 लोगों के त्याग से प्रेरित रही। अभिषेक मैठाणी ने अभियान से पहले युवाओं, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों, धावकों और स्वयंसेवियों से जुड़ने की अपील की थी। संवादवन विभाग ने गुलदार और भालू प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाईजखोली। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की सभी पांच रेंजों को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और नियमित गश्त के निर्देश दिए गए हैं। उपवन संरक्षक विनीत कुमार ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील और संभावित प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर से प्रचार करने के साथ पोस्टर और पम्फलेट के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गुलदार और भालू की सक्रियता वाले क्षेत्रों में वनकर्मी नियमित गश्त कर रहे हैं। विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और वनकर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। संवादधरना 85वें दिन भी जारीचोपता। मोहनखाल -किणझानी-चोपता सड़क मार्ग की मांग को लेकर तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन 85वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने शासन -प्रशासन और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना है सरकारी तंत्र की नाकामी के चलते वह त्योहार के दिन भी धरने पर हैं। उन्होंने कहा कि कि सड़क की मंजूरी तक किसी भी हाल में आंदोलन समाप्त नहीं किया जायेगा। धरना देने वालों में ललित पाठक, रवीन्द्र थपलियाल, अमर सिंह, वासुदेव सिंह नेगी, रणजीत सिंह, राजीव सिंह नेगी, लक्ष्मण सिंह, गोविंद प्रसाद, अनिल सिंह राणा, हरीश नेगी, संजय सिंह, विनोद सिंह, बालकृष्ण थपलियाल, पुष्कर सिंह आदि थे। संवाद