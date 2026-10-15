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Rudraprayag News: पर्यावरण मित्रों ने शुरू किया स्वच्छता अभियान

Thu, 15 Oct 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 15 Oct 2026 06:55 PM IST
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Environmental enthusiasts launched a cleanliness drive.
फोटो
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गुप्तकाशी। नगर पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए पर्यावरण मित्रों ने सफाई अभियान चलाने की पहल की है। इस अभियान के तहत नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई की जाएगी। अभियान की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर पहुंच मार्ग से की गई। इसके बाद पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सफाई अभियान चलाया जाएगा। अभियान से जुड़े पर्यावरण मित्र मुकेश कुमार, संदीप कुमार, टीकम सिंह और अभिषेक कुमार ने बताया की अभियान से नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष विश्वेश्वरी देवी ने आमजन से अपील की है कि वे नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। समाजसेवी सुरेंद्र दत्त नौटियाल मौजूद रहे। संवाद
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