ऊखीमठ। द्वितीय केदार मद्महेश्वर को जोड़ने वाले गांव गौंडार तक शीघ्र सड़क पहुचेगी। लोनिवि ऊखीमठ ने इसका काम शुरू कर दिया है। रांसी से आगे तरसाली-गौंडार सड़क पांच किमी लंबी है। इस पर 3.85 किमी तक निर्माण हो चुका है। बाकी का निर्माण 2.49 लाख की लागत से किया जा रहा है। इस सड़क के बनने से मद्महेश्वर की पैदल दूरी 10 किलोमीटर की होगी। अभी तरसाली से मद्महेश्वर तक करीब 15 किमी पैदल चलना पड़ता है।लोनिवि के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस ने बताया कि आगामी तीन दिनों में प्रधान अनूप पंवार, ठेकेदार व विभाग के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर लोगों से वार्ता के बाद सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। सड़क बनने से गौंडार गांव सीधे सड़क से जुड़ेगा। यह गांव मद्महेश्वर घाटी का आखिरी गांव है। इस मार्ग के बनने से तीर्थ यात्रियों व गांव के लोगों को खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुओं को गांव तक पहुंचाने का लाभ मिलेगा।