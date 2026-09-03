Rudraprayag News: फरार वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 03 Sep 2026 05:29 PM IST
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फोटो
ऊखीमठ। ऊखीमठ-किमाणा मार्ग के समीप डाॅ. कैलाश पुष्पवाण की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने फरार वाहन चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा ऊखीमठ मंडल अध्यक्ष दलवीर सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीएम अनिल रावत के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर पूर्व नपं अध्यक्ष विजय राणा, मंडल महामंत्री जगदीश लाल, योगेन्द्र सिंह नेगी, सभासद बलवीर सिंह पंवार, हेमलत्ता नौटियाल, नंदन सिंह रावत, पवन राणा आदि मौजूद रहे। संवाद
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ऊखीमठ। ऊखीमठ-किमाणा मार्ग के समीप डाॅ. कैलाश पुष्पवाण की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने फरार वाहन चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा ऊखीमठ मंडल अध्यक्ष दलवीर सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीएम अनिल रावत के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर पूर्व नपं अध्यक्ष विजय राणा, मंडल महामंत्री जगदीश लाल, योगेन्द्र सिंह नेगी, सभासद बलवीर सिंह पंवार, हेमलत्ता नौटियाल, नंदन सिंह रावत, पवन राणा आदि मौजूद रहे। संवाद