Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Demand for opening a primary school in Dalsinghi

Rudraprayag News: डालसिंघी में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

Thu, 05 Nov 2026 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
Demand for opening a primary school in Dalsinghi
बसुकेदार। ग्राम सभा डालसिंघी के ग्रामीणों ने गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बसुकेदार स्थित प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है, जो गांव से करीब ढाई किमी दूर है। विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता भी बदहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 600 की आबादी है और गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बरसात में रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे बच्चों को आवाजाही में परेशानी होती है। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्राम प्रधान हरीश चंद्र ने कहा कि गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलने से बच्चों को घर के नजदीक शिक्षा मिल सकेगी। पूर्व ग्राम प्रधान आशा देवी, मोहन सिंह भंडारी और पूर्व क्षेपंस धीर सिंह ने भी विद्यालय खोलने की मांग की है।
विज्ञापन

संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें