देहरादून में ट्रिपल मर्डर: रिटायर्ड दंपती व नौकरानी की बेरहमी से हत्या, लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 06 Oct 2026 04:26 PM IST
सार
देहरादून में आज बदमाशों ने घर में घुसकर दंपती और नौकरानी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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विस्तार
राजधानी देहरादून में आज बड़ी वारदात हो गई। रायपुर में तीन लोगों की बेरहमी से घर में घुसकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे।
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जानकारी के अनुसार, तपोवन रोड पर विष्णुलोक कॉलोनी में बदमाशाें ने दंपती और नौकरानी की हत्या कर दी। दंपती के बच्चे बाहर रहते हैं। घटना के वक्त घर में दंपती और नौकरानी ही थे। बताया जा रहा है कि तीनों पर बदमाशों ने पेचकस से कई वार किए।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कोरोनेशन अस्पताल भेजा है। मृतकों की पहचान रमेश कपूर, रजनी कपूर निवासी देहरादून व शीला निवासी दरभंगा बिहार के रूप में हुई है।