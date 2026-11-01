फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Conclusion of Ramlila with the Rajtilak

Rudraprayag News: राजतिलक के साथ रामलीला का समापन

Sun, 01 Nov 2026 06:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 01 Nov 2026 06:21 PM IST
विज्ञापन
Conclusion of Ramlila with the Rajtilak
फोटो------
विज्ञापन

रुद्रप्रयाग। श्री शक्ति, संस्कृति एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के माध्यम से मुख्यालय में नए बस अड्डे पर आयोजित रामलीला राजतिलक के साथ संपन्न हुई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ट्रस्ट को रामलीला के मंचन के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी को श्रीराम के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान रामलीला में मंचन करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। मंचन के दौरान भगवान राम के अयोध्या लौटने का मंचन किया गया। श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारों के साथ भगवान राम का स्वागत किया। इस मौके पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन सेमवाल, सचिव रमेश भट्ट, निदेशक जगदीश नेगी, कुलदीप कप्रवान, अशोक चौधरी, रूपेश सेमवाल, किशन कठैत आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed