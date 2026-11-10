Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Bio-fencing to be installed at the school for protection against wild animals

Rudraprayag News: जंगली जानवरों से बचाव के लिए विद्यालय में होगी बायो फेंसिंग

Tue, 10 Nov 2026 04:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 10 Nov 2026 04:23 PM IST
विज्ञापन
Bio-fencing to be installed at the school for protection against wild animals
फोटो
विज्ञापन


अगस्त्यमुनि। ग्राम पंचायत बस्टी में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की टीम ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बस्टी का निरीक्षण किया। डीएफओ विनीत मिश्रा और क्षेत्रीय वनाधिकारी संजय टीम के साथ विद्यालय पहुंचे। उन्होंने जंगल से घिरे विद्यालय की सुरक्षा के लिए पौधरोपण के माध्यम से जैविक बाड़बंदी (बायो फेंसिंग) विकसित करने की संभावनाएं तलाशीं।

इस दौरान ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने गुलदार, भालू, जंगली सुअर और बंदरों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों और किसानों को हो रही परेशानी बताई। उन्होंने स्कूली बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। डीएफओ ने सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। बंदरों और लंगूरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए पिंजरे लगाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही वन विभाग के सहयोग से गांव में जनहित से जुड़े अन्य कार्यों की कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। इस मौके पर ग्राम प्रधान आकांक्षा भट्ट, सरपंच प्रेम सिंह बिष्ट और अखिलेश भट्ट सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed