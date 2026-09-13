Rudraprayag News: खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताएं 23 और 24 को

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अगस्त्यमुनि। संस्कृत भाषा एवं प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार, संवर्धन और संरक्षण के लिए विद्यालयों में खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में 23 और 24 सितंबर को होगी। दो दिवसीय आयोजन में छह तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। खंड संयोजक गंगाराम सकलानी ने बताया कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद