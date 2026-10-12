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Rudraprayag News: बीमार पशुओं के मांस की बिक्री की आशंका

Mon, 12 Oct 2026 06:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 12 Oct 2026 06:29 PM IST
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Apprehension regarding the sale of meat from sick animals.
रुद्रप्रयाग। शहर के नए बस अड्डे क्षेत्र में संचालित मांस की दुकानों पर बीमार भेड़-बकरों और मुर्गों के मांस की बिक्री की आशंका को लेकर उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य रोहित डिमरी ने जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर अनियमितता मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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शिकायत में बाहरी शहरों से लाए जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों की जांच और प्रसारित वीडियो की पड़ताल कराने की मांग की गई है। साथ ही पुनाड़ गदेरे में पशु अपशिष्ट, रक्त और अवशेषों के अनुचित निस्तारण की आशंका जताई गई है। रोहित डिमरी ने पशुपालन विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित कर दुकानों का निरीक्षण कराने की मांग की है। हालांकि, बीमार पशुओं के मांस की बिक्री से जुड़े आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। संवाद
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