फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Ten villages in Rudraprayag declared free from avoidable blindness.

Rudraprayag News: रुद्रप्रयाग के दस गांव निवारणीय अंधता मुक्त घोषित

Mon, 12 Oct 2026 06:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 12 Oct 2026 06:13 PM IST
विज्ञापन
Ten villages in Rudraprayag declared free from avoidable blindness.
फोटो
विज्ञापन

20 निक्षय मरीजों को पोषण किट भी बांटी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। जिले के दस गांवों को राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत निवारणीय अंधता मुक्त ग्राम घोषित किया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम, देहरादून, विवेकानंद नेत्रालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से गांवों में प्रमाणपत्र वितरित किए गए और सूचना बोर्ड स्थापित किए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारुल गोयल ने संबंधित गांवों के प्रधानों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, नेत्र रोगों की समय पर पहचान और जरूरतमंद मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस पहल के तहत मेदनपुर, ग्वाड, पोखरसारी, नारी, सतेरा, खतेण, तमिंड, पीड़ा, ग्वाड थापाली और चौकी गांवों को निवारणीय अंधता मुक्त ग्राम घोषित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीमा जगदीश टेकचंदानी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के सहायक प्रबंधक शुभम जौहरी, रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी असिमात्मानंद, जिला निक्षय कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कुणाल चौधरी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश नौटियाल सहित विवेकानंद नेत्रालय की टीम, ग्राम प्रधान और आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 20 निक्षय मरीजों को पोषण किट भी वितरित की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed