फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   District Panchayat member Glalu Lal joins BJP.

Rudraprayag News: जिला पंचायत सदस्य ग्लालू लाल भाजपा में शामिल

Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST
विज्ञापन
District Panchayat member Glalu Lal joins BJP.
फोटो
विज्ञापन

रुद्रप्रयाग। जिला पंचायत खलियाण वार्ड से जिला पंचायत सदस्य ग्लालू लाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वह 35 वर्षों तक कांग्रेस के सदस्य रहे और उसकी सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें ठुकराया है और उनके कार्यों की अनदेखी की है।

भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान की मौजूदगी में ग्यालू लाल ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता दिलाई। ग्लालू लाल ने कहा कि कांग्रेस निरंतर उनकी अनदेखी कर रही थी। उनके कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा था जिससे उन्हें हताश और निराश होकर भाजपा की सदस्यता ली है। इस मौके पर जिपंस अमित मैखंडी, गंभीर सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed