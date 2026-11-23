Rudraprayag News: स्वगणना प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशाला हुई
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 23 Nov 2026 05:09 PM IST
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गुप्तकाशी। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्वगणना को लेकर सोमवार को गंगाधर मैठाणी राजकीय महाविद्यालय विद्यापीठ में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंकज भट्ट व प्रदीप कुमार बगवाड़ी ने प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं को स्वगणना की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्वगणना के उद्देश्य, इसकी उपयोगिता तथा निर्धारित प्रक्रिया के बारे में बताया और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. योगिशा, हितेंद्र शर्मा, डॉ. मो. शादाब आलम, डॉ. गंगा राम वैश्विक, डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र, डॉ. मनोरम मित्रा, मुकेश प्रसाद भट्ट आदि कार्यशाला में प्रतिभाग किया। संवाद
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