Rudraprayag News: कैरम प्रतियोगिता में 16 टीमों ने किया प्रतिभाग

विज्ञापन

अगस्त्यमुनि। बहुउद्देशीय सांस्कृतिक कला मंच में आयोजित कैरम प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों में उत्साह दिखा। छात्रसंघ महासचिव लोकेश बिष्ट की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। शुक्रवार को व्यापार संघ अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह नेगी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आयोजक लोकेश बिष्ट ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रवेश शुल्क 600 रुपये रखा गया है। विजेता टीम को सात हजार रुपये और उपविजेता टीम को 3500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस मौके पर रोहित रावत और अमित सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद