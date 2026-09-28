Rudraprayag News: 10 पेटी शराब बरामद, एक गिरफ्तार

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रुद्रप्रयाग। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने एक आरोपी को 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दबोचा। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुरेश बलूनी ने बताया कि टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली। तलाशी में वाहन से 10 पेटी शराब बरामद हुई। शराब परिवहन करने के आरोप में जयवीर सिंह निवासी ग्राम ललूड़ी, जिला रुद्रप्रयाग को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद