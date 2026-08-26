फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Two groups clash over molestation, video of the fight goes viral

Roorkee News: छेड़छाड़ पर दो गुट भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल

Wed, 26 Aug 2026 06:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
Two groups clash over molestation, video of the fight goes viral
पिरान कलियर। दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स/मेले के दौरान अब्दाल साहब रोड पर छेड़खानी को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेले में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो अब्दाल साहब रोड का है। यहां एक युवती के साथ कथित तौर पर एक युवक ने छेड़खानी कर दी। युवती के साथ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के कई युवक आपस में भिड़ गए। काफी देर तक मौके पर मारपीट होती रही। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उर्स के चलते कलियर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जानकारी मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed