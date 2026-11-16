Roorkee News: मालवीय चौक पर भिड़े दो पक्ष, चार गिरफ्तार

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कोतवाली गंगनहर पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दो पक्षों के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को मालवीय चौक पर दो पक्षों के लोग मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए और हंगामा करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और चारों आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अग्नि देव, रंजन कुमार राय निवासी गांधीनगर गणेशपुर रुड़की, राजेश कुमार सिंह और राजेंद्र कुमार चौहान निवासी रुड़की के रूप में हुई है। संवाद