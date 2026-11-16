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Roorkee News: मालवीय चौक पर भिड़े दो पक्ष, चार गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
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Two groups clash at Malviya Chowk; four arrested
कोतवाली गंगनहर पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दो पक्षों के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को मालवीय चौक पर दो पक्षों के लोग मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए और हंगामा करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और चारों आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अग्नि देव, रंजन कुमार राय निवासी गांधीनगर गणेशपुर रुड़की, राजेश कुमार सिंह और राजेंद्र कुमार चौहान निवासी रुड़की के रूप में हुई है। संवाद
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