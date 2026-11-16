Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Field trainers for the first phase of the census have not received their honorarium.

Roorkee News: प्रथम चरण की जनगणना के फील्ड ट्रेनरों को नहीं मिला मानदेय

Mon, 16 Nov 2026 11:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Field trainers for the first phase of the census have not received their honorarium.
प्रशिक्षण कार्य पूरा कराने के बाद भी खाते में नहीं पहुंची धनराशि
विज्ञापन

फील्ड ट्रेनरों ने जल्द मानदेय जारी करने की उठाई मांग
जनगणना के प्रथम चरण की तैयारियों के तहत प्रशिक्षण देने वाले फील्ड ट्रेनरों को अब तक मानदेय नहीं मिल पाया है। प्रशिक्षण का कार्य पूरा हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों के खातों में भुगतान नहीं पहुंचा है। इससे फील्ड ट्रेनरों में नाराजगी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जल्द मानदेय जारी करने की मांग की है।

जनगणना कार्य को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रथम चरण में भगवानपुर, नारसन, रुड़की और लक्सर ब्लॉक समेत अन्य ब्लॉक के फिल्ड ट्रेनरों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन ट्रेनरों ने संबंधित कर्मचारियों को जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया, डाटा संकलन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी थी।
विज्ञापन

इसके लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। फील्ड ट्रेनरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशिक्षण कार्य पूरा कराया लेकिन अब तक उन्हें इसका मानदेय नहीं मिला है। फील्ड ट्रेनरों का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। इसके बावजूद भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने और लंबित मानदेय जल्द जारी कराने की मांग की है। जनगणना से जुड़े विभागीय कर्मचारी हर्ष पोखरियाल ने बताया कि प्रथम चरण की जनगणना में शामिल सभी फिल्ड ट्रेनरों के मानदेय की सूची जारी हो गई है। जल्द उनके खातों में पहुंच जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed