Roorkee News: पुल और फोरलेन से आसान होगा हरिद्वार का सफर

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वहीं, दूसरी ओर करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से सोलानी पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। पुल का करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दोनों परियोजनाएं पूरी होने से स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों का सफर भी आसान होगा।गौरतलब है कि सोलानी पुल पर करीब चार साल से भारी वाहनों का आवागमन बंद है। इसके चलते वाहन चालकों को हरिद्वार जाने के लिए लंबे वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। त्योहार और यात्रा सीजन में हरिद्वार रोड पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है। वीकेंड पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक हरिद्वार पहुंचते हैं।ऐसे में पुल बनने से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से सोलानी पुल का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग के अधिशासी अभियंता सोनू त्यागी का कहना है कि अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज तक फोरलेन बनाने की स्वीकृति मिल गई है। सोलानी पुल का निर्माण कार्य करीब 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। नए साल तक पुल को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य है। इससे स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।