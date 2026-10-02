फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Third round of B.Ed. counselling begins.

Roorkee News: बीएड में तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू

Fri, 02 Oct 2026 01:33 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Third round of B.Ed. counselling begins.
बीएड सत्र 2026-28 में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से समर्थ पोर्टल पर तृतीय चरण की काउंसलिंग कॉलेज स्तर पर शुरू की गई है। इसके साथ ही केएलडीएवी पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
विज्ञापन

जारी सूचना के अनुसार बीएड सत्र 2026-28 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज स्तर की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। केएलडीएवी पीजी कॉलेज में आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तीन से छह अक्तूबर तक चलेगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में कॉलेज पहुंचकर आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीकरण और प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कॉलजे की ओर से बताया गया है कि समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को कॉलेज स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य निर्धारित प्रमाणपत्र साथ लाने होंगे। कॉलेज स्तर पर आवेदन पत्र की जांच के बाद ही आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पूर्व के चरणों में प्रवेश नहीं ले सके थे। कॉलेज प्रशासन की ओर से भी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथियों के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की गई है, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed