Roorkee News: ढाबे पर तमंचा लहराकर मचाया हंगामा

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पुलिस को दी गई तहरीर में भगवानपुर क्षेत्र के मंडावली निवासी विशाल ने बताया कि 29 सितंबर की शाम करीब 4:15 बजे वह रुड़की रोडवेज के पास स्थित पंजाबी ढाबे पर खाना खा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान तीन युवक उसकी टेबल पर आकर बैठ गए और अपनी जूठी प्लेट उसकी मेज पर रख दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। विशाल का आरोप है कि आरोपी युवकों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गए। तहरीर के अनुसार आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे मौके पर भय का माहौल बन गया। ढाबे के कुछ कर्मचारियों के साथ भी आरोपियों की नोकझोंक हुई। घटना के दौरान पीड़ित ने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी स्विफ्ट कार में सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से ढाबे और रोडवेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर जांच कराने की मांग की है। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।