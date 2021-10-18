फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   The police conducted an intensive checking operation throughout the night

Roorkee News: पुलिस ने रातभर चलाया सघन चेकिंग अभियान

Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
The police conducted an intensive checking operation throughout the night
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के आदेश पर पुलिस इन दिनों जनपद में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। शुक्रवार रात कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी और एसएसआई राजेश बिष्ट के नेतृत्व में लक्सर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर सघन चेकिंग की। लक्सर-पुरकाजी, लक्सर-हरिद्वार और लक्सर-रुड़की हाईवे के अलावा नगर में संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस टीमों ने चेकिंग की। इस दौरान वाहनों की तलाशी लेने के साथ ही संदिग्धों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed