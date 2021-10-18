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Roorkee News: बंद स्कूल में टेंट का गोदाम बनाने पर जुर्माने की तैयारी

Sun, 25 Oct 2026 12:02 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:02 AM IST
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Move to impose a fine for setting up a tent warehouse inside a closed school
नगर निगम की अनुमति के बिना बंद पड़े स्कूल के भवन को टेंट के गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने के मामले में संबंधित दुकानदार पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। निगम की ओर से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, कुछ जनप्रतिनिधियों पर जुर्माने की राशि कम कराने के लिए दबाव बनाने की चर्चा है।
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जानकारी के अनुसार बंद हो चुके स्कूल के भवन का कई महीनों से टेंट का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चर्चा है कि संबंधित दुकानदार से भवन का करीब 90 हजार रुपये प्रतिमाह किराया भी लिया जा रहा था जबकि नगर निगम के कोष में कोई धनराशि जमा नहीं हुई। ऐसे में निगम की संपत्ति के इस्तेमाल और किराये की वसूली के लिए सवाल उठ रहे हैं। बिना अनुमति सरकारी संपत्ति का इस तरह इस्तेमाल कैसे होता रहा इसकी भी जांच की जरूरत है। फिलहाल जुर्माने को लेकर निगम स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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