Roorkee News: आईआईटी रुड़की में 2701 विद्यार्थियों को मिलेंगी डिग्रियां

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बुधवार को जेम्स थॉमसन बिल्डिंग स्थित सीनेट हॉल में आयोजित प्रेसवार्ता में आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. केके पंत ने दीक्षांत समारोह की तैयारियों और कार्यक्रम की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले दिन 19 सितंबर को स्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी।20 सितंबर को होने वाले दूसरे दिन के समारोह में स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षवर्धन चितले मुख्य अतिथि होंगे। ऑयलमैक्स एनर्जी के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक और एशियन एनर्जी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक डॉ. कपिल गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोगों की मौजूदगी शिक्षा और अनुसंधान के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है।उप निदेशक प्रो. प्रवीण कुमार ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाने का अवसर है। वहीं, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एनके नवानी ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों को कक्षा की पढ़ाई के साथ वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करता है।