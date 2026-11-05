Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Roadways buses will soon run from Roorkee to Agra, Nainital, Moradabad, and Bareilly

Roorkee News: रुड़की से आगरा, नैनीताल, मुरादाबाद और बरेली के लिए जल्द दौड़ेंगी रोडवेज बसें

Thu, 05 Nov 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
Roadways buses will soon run from Roorkee to Agra, Nainital, Moradabad, and Bareilly
रोडवेज रुड़की डिपो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही रुड़की से आगरा, नैनीताल, मुरादाबाद और बरेली समेत अन्य नए रूटों पर बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए डिपो की ओर से मुख्यालय को 15 नई बसों की डिमांड भेजी गई है। बसें उपलब्ध होते ही यात्रियों की मांग के अनुसार नए रूटों पर सेवा शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन


वर्तमान में रुड़की डिपो से हल्द्वानी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून, पोंटा साहिब और अंबाला समेत कुछ चुनिंदा रूटों पर ही बसों का संचालन हो रहा है। लंबे समय से यात्री आगरा, नैनीताल, मुरादाबाद और बरेली के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बसों की कमी के चलते डिपो का बेड़ा लगातार घट रहा है।
विज्ञापन


बताया जा रहा है कि पांच बसें नीलामी के लिए प्रस्तावित हैं जबकि चार से पांच बसें कार्यशाला में खड़ी है। ऐसे में उपलब्ध बसों से ही मौजूदा रूटों पर संचालन करना चुनौती बना हुआ है। सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी ने बताया कि मुख्यालय को 15 नई बसों की मांग भेजी गई है। बसें मिलते ही आगरा, नैनीताल, मुरादाबाद और बरेली समेत अन्य रूटों पर यात्रियों की मांग के मुताबिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ ही डिपो की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed