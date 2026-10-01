Roorkee News: बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल बिछी

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बीते सप्ताह शनिवार से आरंभ हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार तक लगातार जारी रहा। लगातार बारिश और तेज हवाओं से कई खेतों मंे धान की फसल खेत में बिछ गई। किसान राकेश कुमार, रविंद्र कुमार, कृष्णा, बबलू ने बताया कि, इस समय धान की फसल पकने की अवस्था में है। इस समय फसल को बारिश की आवश्यकता कम है। लंबे समय तक खेतों मंे पानी रहने से कटाई में परेशानी के साथ ही दाने की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इससे कटाई की लागत बढ़ेगी। किसानों ने बताया कि जो धान बारिश या हवा में गिर जाता है, उसका दाना भी काला पड़ जाता है और उस फसल को चूहे भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। क्षेत्र में कई गांवों में सैंकड़ों बीघा फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, सहायक कृषि अधिकारी शेरपाल सिंह ने बताया कि बारिश से फसल को नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में सही जानकारी मिल सकेगी।