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Roorkee News: कमान अधिकारी ने किया वार्षिक एनसीसी निरीक्षण

Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
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Commanding Officer conducted the annual NCC inspection.
84 यूके बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल जगदीश अलमिया ने हरिद्वार यूनिवर्सिटी का वार्षिक एनसीसी निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर एएनओ लेफ्टिनेंट सुमित चौहान और एनसीसी इंस्ट्रक्टर अनूप सैनी ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान कर्नल अलमिया ने एनसीसी से जुड़े अभिलेखों, प्रशिक्षण गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के कैडेट्स से संवाद किया।
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कैडेट आकाश के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने सैन्य अभिवादन प्रस्तुत किया। कैडेट कनिका राजपूत ने उन्हें विश्वविद्यालय की इंटरनल शूटिंग रेंज का निरीक्षण कराया। कर्नल अलमिया ने शूटिंग रेंज, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कोर्स और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कैडेट्स को भविष्य की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। अंत में उन्होंने प्रो वाइस चांसलर डॉ. आदर्श आर्या से मुलाकात कर एनसीसी की भावी योजनाओं पर चर्चा की।
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