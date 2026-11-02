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लक्सर-सुल्तानपुर में मिठाई की दुकानों पर छापा: कारोबारियों में हड़कंप, मिली कईं खामियां, दुकानदारों को नोटिस

Mon, 02 Nov 2026 08:28 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 02 Nov 2026 08:28 PM IST
सार

लक्सर स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई में गंदगी मिली। इसके अलावा खुले में रखी मिठाइयों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं थी।

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Raids on sweet shops in Laksar-Sultanpur Food Safety Department team finds irregularities
खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर में मिठाई की दुकानों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकान पर पांच किलो खराब मिठाई मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। वहीं, कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए।

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और योगेंद्र पांडे के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न दुकानों और निर्माण इकाइयों की जांच की। लक्सर स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई में गंदगी मिली। इसके अलावा खुले में रखी मिठाइयों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं थी। एक अन्य दुकान पर भी मिठाइयों से संबंधित जरूरी जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी। इस पर दोनों संचालकों को नोटिस जारी किए गए। सुल्तानपुर में भी मिठाई निर्माण इकाई के टीन डिब्बों पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि दर्ज नहीं मिली।
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संचालक को खाद्य सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। टीम ने मिठाई, मसाले, तेल, दूध और घी समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 78 नमूने जांच के लिए लिए। इनमें से 13 उत्पाद जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। संबंधित पदार्थों को मौके से हटवा दिया गया।
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दुकानदारों में मचा हड़कंप

छापेमारी की सूचना मिलते ही मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानें छोड़कर चले गए, जबकि कुछ शटर गिराकर फरार हो गए। अधिकारियों ने कारोबारियों को मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्माण व एक्सपायरी तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए। टीम में अनुराग, गौरव नेगी और पूर्ण सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि मिलावट के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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