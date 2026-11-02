लक्सर-सुल्तानपुर में मिठाई की दुकानों पर छापा: कारोबारियों में हड़कंप, मिली कईं खामियां, दुकानदारों को नोटिस

त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर में मिठाई की दुकानों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकान पर पांच किलो खराब मिठाई मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। वहीं, कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए।

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