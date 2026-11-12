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Roorkee News: वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं होने पर प्रदर्शन

Thu, 12 Nov 2026 10:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:17 PM IST
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Protest over non-announcement of salary hike
राज्य स्थापना दिवस पर वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कार्य बहिष्कार और कार्यालयों में तालाबंदी की चेतावनी दी।
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ब्लॉक अध्यक्ष अंजू शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर वेतन वृद्धि की घोषणा का आश्वासन दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे प्रदेशभर की कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुषमा प्रजापति, अनुराधा कश्यप, नमिता शर्मा, छवि बंसल, अनीता शर्मा, शर्मिला शर्मा, संध्या, पूनम त्यागी और रीना वालिया आदि मौजूद रहीं।
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