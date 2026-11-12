Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Jan Nirman Party launched membership drive

Roorkee News: जन निर्माण पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान

Thu, 12 Nov 2026 10:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
Jan Nirman Party launched membership drive
लाठरदेवा शेख गांव में जन निर्माण पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान पत्रकार सुनील पटेल ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि हरिद्वार की समस्याओं को बड़ी पार्टियां नहीं उठा सकती। जन निर्माण पार्टी लगातार इन मुद्दों को देहरादून तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर ही संगठन मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, खानपुर से हरिद्वार तक टू लेन रोड बनवाया। हजारों करोड़ के काम खानपुर विधानसभा में कराए गए हैं। सुनील पटेल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं से वह भलीभांति परिचित हैं। शिवपुरम और कृष्णानगर में जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कार्यक्रम का संचालन दिनेश धीमान ने किया। कार्यक्रम को तबरेज प्रधान, चंद्रपाल सिंह, दीपक शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने जन निर्माण पार्टी का दामन थामा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed