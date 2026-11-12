Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Five innocent children got separated in the crowd of Nauchandi Jumerat.

Roorkee News: नौचंदी जुमेरात की भीड़ में बिछड़े पांच मासूम

Thu, 12 Nov 2026 10:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
Five innocent children got separated in the crowd of Nauchandi Jumerat.
मुरादाबाद और मंगलौर समेत अन्य स्थानों के रहने वाले थे बच्चे
विज्ञापन

नौचंदी जुमेरात पर दरगाह परिसर में उमड़ी जायरीनों की भारी भीड़ के बीच पांच मासूम बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए। सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सकुशल तलाश कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

चाइल्ड हेल्प डेस्क के सुपरवाइजर मोहम्मद अजीम ने बताया कि नौचंदी जुमेरात पर मुरादाबाद, मंगलौर समेत अन्य स्थानों से आए पांच बच्चे भीड़ के बीच अपने परिवारों से अलग हो गए थे। परेशान परिजनों ने कलियर थाने के पास स्थापित चाइल्ड हेल्प डेस्क पर पहुंचकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद टीम ने परिजनों को साथ लेकर बच्चों की तलाश शुरू की।
विज्ञापन


आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों की मदद से खोजबीन की गई। इस दौरान दो बच्चे किराये पर लिए गए कमरे में मिले जबकि तीन अन्य बच्चों को आसपास के क्षेत्रों से सकुशल ढूंढ लिया गया। बच्चों के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुपरवाइजर मोहम्मद अजीम ने जायरीनों से अपील की कि दरगाह में बच्चों का विशेष ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उन्हें अकेला न छोड़ें। बच्चा बिछड़ने पर तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्प डेस्क को सूचना दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed