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Roorkee News: कोर्ट के आदेश पर खानपुर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Thu, 22 Oct 2026 07:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:37 PM IST
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Khanpur police registered an FIR following a court order
खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्दावाली गांव में युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर घर में घुसकर गाली-गलौज करने, लोहे के सरियों से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
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गिद्धावाली गांव निवासी सोमपाल पुत्र प्रकाश ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि एक अगस्त 2026 की सुबह करीब आठ बजे सोनू, काला और पूजा कथित तौर पर हथियारों और लोहे के सरियों के साथ उसके घर पहुंचे थे। आरोप है कि तीनों ने उसके बेटे दीपक कुमार के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
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विरोध करने पर आरोपियों ने दीपक पर सरियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, हमले में घायल दीपक का निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया गया।
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उसने घटना की सूचना पुलिस को ऑनलाइन माध्यम से देने की बात भी कही लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर सोनू, काला और पूजा के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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